Украина: Уступка подконтрольных РФ территорий может породить противостояния среди украинцев

Уступка подконтрольных Москве территорий со стороны Киева может породить противостояния среди граждан Украины, сообщил в эфире канала Politeka украинский политолог Константин Бондаренко.

Лавров заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют люди, а не территории

По его словам, вопрос о границах будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта. А если «следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины».

Бондаренко не исключил на этом фоне бунт и противостояния, как регионами, так и политическими партиями.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио озвучили европейским чиновникам предложения по заключению мира на Украине, среди них признание новых территорий за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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