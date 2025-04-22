Украина: Уступка подконтрольных РФ территорий может породить противостояния среди украинцев

По его словам, вопрос о границах будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта. А если «следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины».

Бондаренко не исключил на этом фоне бунт и противостояния, как регионами, так и политическими партиями.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио озвучили европейским чиновникам предложения по заключению мира на Украине, среди них признание новых территорий за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

