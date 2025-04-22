Украина: Уступка подконтрольных РФ территорий может породить противостояния среди украинцев
Уступка подконтрольных Москве территорий со стороны Киева может породить противостояния среди граждан Украины, сообщил в эфире канала Politeka украинский политолог Константин Бондаренко.
По его словам, вопрос о границах будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта. А если «следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины».
Бондаренко не исключил на этом фоне бунт и противостояния, как регионами, так и политическими партиями.
Ранее стало известно, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио озвучили европейским чиновникам предложения по заключению мира на Украине, среди них признание новых территорий за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru