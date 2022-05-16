В ДНР сообщили о планах окружить украинскую группировку под Авдеевкой
Подразделения Донецкой народной республики не будут входить в Авдеевку и другие города ДНР для того, чтобы взять остающуюся там группировку украинских военных «в кольцо». Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы будем отходить, тем самым забирая их в кольцо», - сказал Басурин.
По его словам, украинские военные будут окружены, при этом у них «будет шанс остаться в живых».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики при поддержке российских военных установили контроль над 175 населенными пунктами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+0 / сут.
Умерли
378 тыс.+-1 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+0 / сут.
- СМИ: Кубинская волейболистка уезжает из России на фоне расистского скандала
- Посол РФ в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии по вступлению в НАТО
- McDonald's начал продажу бизнеса в России
- Посол России в Финляндии: Торговые отношения двух стран «практически обрушились»
- В Еврокомиссии предрекли рекордную инфляцию в еврозоне в 2022 году
- YouTube удалил видео патриотических концертов с канала Вадима Самойлова
- В МИД Австрии заявили о возможном согласовании пакета антироссийских санкций в ближайшие дни
- Экс-депутату Госдумы дали 2,5 года колонии за нападение на полицейских
- В «Яндексе» опровергли переезд штаб-квартиры компании в Израиль
- Турция усложнила процедуру получения ВНЖ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru