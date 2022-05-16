В ДНР сообщили о планах окружить украинскую группировку под Авдеевкой

«Мы будем отходить, тем самым забирая их в кольцо», - сказал Басурин.

По его словам, украинские военные будут окружены, при этом у них «будет шанс остаться в живых».

Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики при поддержке российских военных установили контроль над 175 населенными пунктами.

