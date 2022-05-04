Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы Донецкой народной республики при поддержке российских военных установили контроль над 175 населенными пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что контроль установлен в том числе над населенными пунктами Красная Поляна и Новопетриковка.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.
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