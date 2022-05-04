Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами

Отмечается, что контроль установлен в том числе над населенными пунктами Красная Поляна и Новопетриковка.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.

