ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-30 «Смерч» по Макеевке в ДНР
15 мая 202204:25
Вооруженные силы Украины выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч» по направлению населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщают «Известия».
Отмечается, что было выпущено шесть ракет.
11 мая село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, в результате один человек погиб, семеро пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru