В ДНР произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела ВСУ
В Донецке произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела силовиками Украины территории местного пивного завода, сказано в Telegram-канале МЧС Республики.
Жителям Калининского района необходимо находиться в помещениях. Спасатели просят принять меры для дополнительной герметизации квартир и домов. Дышать необходимо через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты.
Ранее в городе Рубежное ВСУ подорвали ёмкости с соляной кислотой на заводе. В результате ядовитое облако стало распространяться в Заводском районе населённого пункта.
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