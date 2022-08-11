В ДНР произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела ВСУ

В Донецке произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела силовиками Украины территории местного пивного завода, сказано в Telegram-канале МЧС Республики.

ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована

Жителям Калининского района необходимо находиться в помещениях. Спасатели просят принять меры для дополнительной герметизации квартир и домов. Дышать необходимо через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Ранее в городе Рубежное ВСУ подорвали ёмкости с соляной кислотой на заводе. В результате ядовитое облако стало распространяться в Заводском районе населённого пункта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ДонецкУкраинаВСУ
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