В ДНР произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела ВСУ

Жителям Калининского района необходимо находиться в помещениях. Спасатели просят принять меры для дополнительной герметизации квартир и домов. Дышать необходимо через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Ранее в городе Рубежное ВСУ подорвали ёмкости с соляной кислотой на заводе. В результате ядовитое облако стало распространяться в Заводском районе населённого пункта.

