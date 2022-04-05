Подрыв Вооруженными силами Украины ёмкости с соляной кислотой на заводе в городе Рубежное, о чём сегодня уже сообщалось, представляет смертельную опасность для местного населения и моет привести к многочисленным жертвам. Такое предупреждение распространила в соцсетях так называемая Народная милиция Луганской народной республики.

Согласно этой информации, в результате подрыва цистерны с агрессивным химическим веществом на территории производственного объединения «Заря» ядовитое облако стало распространяться в заводском районе населённого пункта, где проживают свыше 10 тысяч человек.

В НМ ЛНР охарактеризовали действия ВСУ как терроризм и сделали предположение, что время подрыва было специально рассчитано, учитывая розу ветров, чтобы химикаты по воздуху распространились в сторону села Кудряшовка, занятого недавно подразделениями ЛНР.

НМ ЛНР также отмечает, что в резервуарах на химпредприятии Рубежного остаются еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака. В случае их подрыва будет нанесён «непоправимый ущерб экологии региона», в этом случае всё живое будет уничтожено в радиусе 30 километров. В зону поражения попадают несколько населенных пунктов с населением свыше 300 тысяч человек.

