ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована

Ранее глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил об утечке аммиака на местном химзаводе, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что угрозы для областного центра нет. ГСЧС уточняла, что один резервуар с аммиаком был поврежден в результате обстрела, пишут Известия.

«По состоянию на 7.30 в Сумах на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия пострадал работник завода.

