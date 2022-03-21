ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована

Аварийная ситуация в связи с утечкой аммиака на заводе «Сумыхимпром» в украинских Сумах локализована. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумах

Ранее глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил об утечке аммиака на местном химзаводе, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что угрозы для областного центра нет. ГСЧС уточняла, что один резервуар с аммиаком был поврежден в результате обстрела, пишут Известия.

«По состоянию на 7.30 в Сумах на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия пострадал работник завода.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УтечкаЗаводУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры