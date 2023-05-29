В ДНР призвали создать тероборону в приграничных российских регионах

В приграничных российских регионах необходимо создавать территориальную оборону, а также выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что полностью «перекрыть» границу с Украиной очень сложно из-за протяженности.