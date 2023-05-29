В ДНР призвали создать тероборону в приграничных российских регионах

В приграничных российских регионах необходимо создавать территориальную оборону, а также выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что полностью «перекрыть» границу с Украиной очень сложно из-за протяженности.

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Недавний прорыв диверсантов в Белгородской области заставил власти всерьез задуматься о новых мерах для защиты границы и приграничных территорий. На этом фоне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на данный момент сформированы семь батальонов теробороны, для их вооружения «нужно законное основание».

Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов, который призвал оперативно отреагировать на вылазку украинской ДРГ и дать право местным губернаторам выдавать оружие служащим теробороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияУкраина

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