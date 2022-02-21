В ДНР погиб еще один мирный житель в результате обстрелов
В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в ходе обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что произошло это в Петровском районе Донецка, на пересечении улиц Дунаевского и Маркина. Информация о погибшем сейчас уточняется.
Ранее народная милиция ДНР сообщила о гибели мирного жителя на остановке общественного транспорта в ДНР во время обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.
Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко в понедельник заявил, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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