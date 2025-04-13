Подростка в США заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа
Американского подростка подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на главу государства Дональда Трампа, сообщает ABC.
По данным телеканала, несовершеннолетний из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы получить деньги и автономию, необходимые для убийства Трампа и свержения правительства США.
17-летнего Никиту Касапа задержали в марте, ему предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. В его телефоне нашли материалы нацистского содержания. Не исключено, что у подростка могли быть сообщники.
Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания. Инцидент стал частью двух покушений на президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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