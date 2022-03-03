В ДНР допустили возможность точечных ударов по позициям ВСУ в Мариуполе
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 3 марта в эфире телеканала «Россия-24» допустил возможность точечных ударов по позициям военных Украины в Мариуполе, если те не сложат оружие.
Также Басурин заявил, что боевики украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) не выпускают мирное население из Мариуполя по гуманитарным коридорам.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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