Кличко заявил о взрыве в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в городе и сообщил о повреждениях в некоторых районах украинской столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Ранее местные СМИ заявили о взрывах в Киеве. В городе, а также в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу, отмечает РЕН ТВ.
Как сообщил Кличко, хлопок был слышен в Дарницком районе, зафиксировано падение обломков ракеты на территории инфраструктурного объекта. Также здесь произошел пожар. В Шевченковском районе Киева обломки повредили газовую трубу.
«В Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме», — добавил мэр.
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