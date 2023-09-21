Кличко заявил о взрыве в Киеве

Ранее местные СМИ заявили о взрывах в Киеве. В городе, а также в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщил Кличко, хлопок был слышен в Дарницком районе, зафиксировано падение обломков ракеты на территории инфраструктурного объекта. Также здесь произошел пожар. В Шевченковском районе Киева обломки повредили газовую трубу.

«В Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме», — добавил мэр.

