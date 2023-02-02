В ЧВК «Вагнер» заявили о взятии Николаевки
Бойцы частной военной компании «Вагнер» сообщили, что взяли под контроль село Николаевка в ДНР.
«Николаевка наша, парни», - следует из видеоролика, которое опубликовала пресс-служба ЧВК.
24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России.
Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в беседе с НСН заявили, что в период специальной военной операции выезды депутатов и чиновников за границу нужно ограничивать, но принимать для этого отдельные законы излишне.
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