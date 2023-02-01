Неверов ответил Пригожину на инициативу запрета выезда за границу

Собеседник НСН Николай Арефьев предложил не громоздить законов.

«Должна быть инструкция или указание: не выезжать, не надо громоздить законов, уже со счетов сбились. Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов. Беспредел полный в мышлении людей. Теперь нам надо писать законы как надо ходить в магазин, туалет, как протянуть руку, как сунуть руку в карман. Это должно быть само собой разумеющее. Я не возражаю, что чиновникам, министрам, депутатам надо запретить выезды за границу. А как их обязать отвечать за действия родственников я не знаю, потому что даже римское право не обязывает взрослых людей отвечать друг за друга», - отметил Арефьев.

Парламентарий пояснил, что в КПРФ прямого запрета на выезд за границу не вводили.

«В КПРФ такого решения не принимали, но у нас большинство коммунистов возможности не имеют не то что за границу, а в дом отдыха в России съездить», - резюмировал Арефьев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем.

