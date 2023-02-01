Неверов ответил Пригожину на инициативу запрета выезда за границу
Представители «Единой России» и КПРФ в Госдуме сказали НСН, что во время спецоперации чиновники и депутаты должны иметь ограничения на выезд из страны.
Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в беседе с НСН заявили, что в период специальной военной операции выезды депутатов и чиновников за границу нужно ограничивать, но принимать для этого отдельные законы излишне.
Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» направил главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву письмо с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России. Также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши.
«Заявление Пригожина не читал. Что касается выездов депутатов, то у нас принято решение, записанное в регламенте, если предстоит выезд, то нужно уведомить председателя Госдумы, либо профильную комиссию о необходимости выезда. Вообще считаю, во время СВО какие-либо выезды естественно должны иметь серьезные ограничения для депутатов, чиновников», - сказал Неверов.
Собеседник НСН Николай Арефьев предложил не громоздить законов.
«Должна быть инструкция или указание: не выезжать, не надо громоздить законов, уже со счетов сбились. Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов. Беспредел полный в мышлении людей. Теперь нам надо писать законы как надо ходить в магазин, туалет, как протянуть руку, как сунуть руку в карман. Это должно быть само собой разумеющее. Я не возражаю, что чиновникам, министрам, депутатам надо запретить выезды за границу. А как их обязать отвечать за действия родственников я не знаю, потому что даже римское право не обязывает взрослых людей отвечать друг за друга», - отметил Арефьев.
Парламентарий пояснил, что в КПРФ прямого запрета на выезд за границу не вводили.
«В КПРФ такого решения не принимали, но у нас большинство коммунистов возможности не имеют не то что за границу, а в дом отдыха в России съездить», - резюмировал Арефьев.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем.
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