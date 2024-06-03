В Британии заявили, что на Украине уничтожено крупнейшее хранилище газа
На Украине подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.
В нем, в том числе хранил газ Европейский союз. Во время массированной атаки также были уничтожены остатки сильно поврежденной украинской теплоэлектрической системы. Эксперт не исключил, что Киев может продолжать лгать украинцам, но скрыть уничтожение объектов энергетической инфраструктуры уже не получится.
Ранее по всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru