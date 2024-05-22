На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой
22 мая 202403:30
На Украине плановые отключения электроэнергии будут и зимой, сообщил изданию «Страна» глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Он связал это с тем, что в зимний период времени потребление электроэнергии растет, а значит полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся.
Ранее стало известно, что на Украине введут почасовые отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой
- Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России
- СМИ: Рейтинг Байдена упал до 36%
- В США призвали разрешить Киеву атаковать РФ дальнобойным оружием
- Основатель Blackwater заявил о передаче Украине устаревшего оружия
- Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором
- Путин прокомментировал гибель Раиси
- Представительство РФ при Евросоюзе: ЕС придется вернуть украденные активы России
- За пять месяцев якутские фильмы по сборам побили рекорд 2023 года
- Еврокомиссия сообщила о начале изъятия доходов от российских активов в июле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru