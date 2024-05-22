На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой

На Украине плановые отключения электроэнергии будут и зимой, сообщил изданию «Страна» глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Он связал это с тем, что в зимний период времени потребление электроэнергии растет, а значит полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся.

Ранее стало известно, что на Украине введут почасовые отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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