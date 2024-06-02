На Украине ввели экстренные отключения электричества
По всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом в своих соцсетях написал директор компании Yasno, которая входит в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко.
До этого компания в своем Telegram-канале сообщала об экстренных отключениях электроэнергии в столице, а также Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.
Коваленко добавил, что повременные графики отключений перестали действовать, не рассказав при этом, когда отменят нововведения.
В компании объяснили, что в энергосистеме страны сложилась тяжелая ситуация, поэтому, по указанию «Укрэнерго» и были применены экстренные отключения.
Ранее RT сообщил, что жителей Киева предупреждали о длительном отключении электричества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru