На Украине ввели экстренные отключения электричества

По всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом в своих соцсетях написал директор компании Yasno, которая входит в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко.

До этого компания в своем Telegram-канале сообщала об экстренных отключениях электроэнергии в столице, а также Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Коваленко добавил, что повременные графики отключений перестали действовать, не рассказав при этом, когда отменят нововведения.

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В компании объяснили, что в энергосистеме страны сложилась тяжелая ситуация, поэтому, по указанию «Укрэнерго» и были применены экстренные отключения.

Ранее RT сообщил, что жителей Киева предупреждали о длительном отключении электричества.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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