На Украине ввели экстренные отключения электричества

По всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом в своих соцсетях написал директор компании Yasno, которая входит в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко.

До этого компания в своем Telegram-канале сообщала об экстренных отключениях электроэнергии в столице, а также Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Коваленко добавил, что повременные графики отключений перестали действовать, не рассказав при этом, когда отменят нововведения.