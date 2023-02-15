Глава Минобороны Британии усомнился в возможности предоставить Украине истребители

Обучение техников и пилотов для обслуживания авиатехники потребует существенных временных затрат, подготовку военнослужащих ВСУ для работы на западных самолетах будут вести лишь после окончания российско-украинского конфликта, тогда же Киеву и передадут истребители. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес, сообщил телеканал Sky News.

Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине

По мнению руководителя британского оборонного ведомства, больше пользы Украине принесет вооружение, которое можно использовать на земле.

Уоллес заявил, что важно понимать разницу между истребителями и противотанковыми ракетами. По его словам, управление истребителем требует не только длительного обучения (в течение нескольких месяцев), но и привлечения значительной команды механиков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки истребителей Киеву не нужны. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаИстребителиМинобороныВеликобритания
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