Глава Минобороны Британии усомнился в возможности предоставить Украине истребители

По мнению руководителя британского оборонного ведомства, больше пользы Украине принесет вооружение, которое можно использовать на земле.

Уоллес заявил, что важно понимать разницу между истребителями и противотанковыми ракетами. По его словам, управление истребителем требует не только длительного обучения (в течение нескольких месяцев), но и привлечения значительной команды механиков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки истребителей Киеву не нужны. Об этом сообщило агентство НСН.

