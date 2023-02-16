СМИ: признание ФРГ о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Признание властей ФРГ о том, что Киев получит меньше танков, чем обещано, указывает на провал в поддержке Украины, сообщает Bloomberg.

Канадские танки Leopard для Украины прибыли в Польшу

Польша подготовила около 30 танков Leopard 2, многие из которых находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, отмечает агентство.

Ранее Берлин сообщил, что Киев получит танки Leopard 2 в марте. Также германии передаст Украине боевую машину пехоты Marder.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГерманияТанкиУкраинаЗапад
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