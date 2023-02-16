СМИ: признание ФРГ о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Польша подготовила около 30 танков Leopard 2, многие из которых находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, отмечает агентство.

Ранее Берлин сообщил, что Киев получит танки Leopard 2 в марте. Также германии передаст Украине боевую машину пехоты Marder.

