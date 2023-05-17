В Артемовске польский снайпер ранила мирного жителя
Снайпер из Польши ранила в ногу мирного жителя Артемовска, когда он пошел за водой, чтобы оказать помощь пожилой женщине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его супруги Ольги.
По ее словам, после попадания супруг с трудом дополз до своего дома. Отмечается, что снайпер стреляла именно по ногам, «чтобы поиздеваться». Женщина указала, что позже снайпера убили. Утверждается, что ее ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер».
Ранее российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу на Южно-Донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru