Вологодскую чиновницу уволили после угроз ее дочери отправкой на СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова отправлена в отставку после угроз ее дочери недоброжелателям отправкой на специальную военную операцию. Об этом заявил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее 19-летняя дочь чиновницы опубликовала в соцсетях видео, в котором заявляет, что ее мама мэр и угрожает недоброжелателям отправкой на СВО, пишет Ura.ru. Шевцова позже опубликовала извинения, отметив, что провела с дочерью серьезный разговор.

Филимонов указал, что осуждает поступок девушки, и назвал ее высказывания «недопустимыми, оскорбительными, вульгарными, затронувшими святую и чувствительную для всех тему». Губернатор также подчеркнул, что у Шевцовой был конфликт с бывшими подчиненными, которые из личной мести попытались «воткнуть ей шпильку». Кроме того, Филимонов указал, что дочь чиновницы испытала «кризис в отношениях с молодым человеком» и поддалась эмоциям «по недоумию», впоследствии девушка записала видео с искренними слезными покаяниями.

«Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства... области», - написал Филимонов в Telegram-канале.

По словам главы региона, новым главой муниципалитета может стать участник СВО, такой вариант прорабатывается. При этом Филимонов рекомендовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медсестер или «направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу».

