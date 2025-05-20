Над Брянской областью уничтожили восемь украинских дронов
20 мая 202507:32
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», - отметили в ведомстве.
Ранее дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, пишет Ura.ru. Пострадал водитель, его доставили в больницу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны потребовало от «Вымпела» 2,6 млрд рублей
- Вильфанд: Летняя погода придет в европейскую часть России 24 и 25 мая
- В США хоккеиста «Вашингтона» Алексеева арестовали в состоянии опьянения
- Вологодскую чиновницу уволили после угроз ее дочери отправкой на СВО
- СМИ: Экс-глава «Роскосмоса» станет сенатором от Архангельской области
- Над Брянской областью уничтожили восемь украинских дронов
- СМИ: В Европе ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина
- Землетрясения магнитудой до 5,3 произошли у новозеландского архипелага Кермадек
- Рубио заявил, что США хотят мира, а Европа — конфликта
- В Ростовской области ввели режим ЧС после заморозков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru