Над Брянской областью уничтожили восемь украинских дронов

Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над российской территорией. Об этом сообщило Минобороны.

За ночь ПВО сбили 7 дронов ВСУ над двумя регионами РФ

«В течение прошедшей ночи... уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», - отметили в ведомстве.

Ранее дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, пишет Ura.ru. Пострадал водитель, его доставили в больницу.

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ФОТО: РИА Новости
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