СМИ: Экс-глава «Роскосмоса» станет сенатором от Архангельской области

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов станет сенатором от Архангельской области до истечения в сентябре полномочий главы региона Александра Цыбульского. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Указ о назначении Борисова еще не опубликован. В пресс-службе губернатора не уточнили, когда это произойдет.

Как отметил близкий к «Роскосмосу» источник, бывший глава госкорпорации хочет перейти в Совет Федерации, чтобы «перестраховаться» на фоне разворачивающихся в организации проверок. Издание напоминает, что сенаторы обладают неприкосновенностью.

Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» в июле 2022 - феврале 2025 года. Позже он занял пост спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Новым главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов, отмечает Ura.ru.

