СМИ: В Европе ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина
Лидеры европейских стран были «ошеломлены» деталями переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее американский и российский президенты провели телефонный разговор. В беседе Путин в том числе заявил о готовности РФ работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
Как пишет Financial Times, сразу после переговоров Трамп рассказал о сути беседы главам Украины, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Финляндии, Еврокомиссии.
«Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп», — отмечается в материале.
По данным издания, американский лидер решил оставить роль посредника между Киевом и Москвой, теперь сторонам предстоит вести прямые переговоры.
Между тем Дональд Трамп заявил, что введение новых антироссийских ограничительных мер пока не рассматривается, так как есть «шанс чего-то добиться» в урегулировании на Украине, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru