СМИ рассказали об украинских снайпершах-биатлонистках близ Херсона

Он отметил, что девушек задействуют в качестве снайперов на херсонском направлении.

Бывших украинских спортсменок, отметил боец, привлекают для так называемых «сафари-шоу». Их привозят в заранее оборудованные позиции, а после «отработки» увозят обратно.

По словам военнослужащего, на данном направлении работают две биатлонистки плюс один штатный снайпер ВСУ.

