СМИ рассказали об украинских снайпершах-биатлонистках близ Херсона
13 апреля 202314:40
Среди военнослужащих вооруженных сил Украины присутствуют девушки из сборной по биатлону, рассказал РИА Новости один из российских бойцов.
Он отметил, что девушек задействуют в качестве снайперов на херсонском направлении.
Бывших украинских спортсменок, отметил боец, привлекают для так называемых «сафари-шоу». Их привозят в заранее оборудованные позиции, а после «отработки» увозят обратно.
По словам военнослужащего, на данном направлении работают две биатлонистки плюс один штатный снайпер ВСУ.
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru