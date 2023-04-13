СМИ рассказали об украинских снайпершах-биатлонистках близ Херсона

Среди военнослужащих вооруженных сил Украины присутствуют девушки из сборной по биатлону, рассказал РИА Новости один из российских бойцов.

Пригожин заявил о непричастности бойцов ЧВК «Вагнер» к убийству солдата ВСУ

Он отметил, что девушек задействуют в качестве снайперов на херсонском направлении.

Бывших украинских спортсменок, отметил боец, привлекают для так называемых «сафари-шоу». Их привозят в заранее оборудованные позиции, а после «отработки» увозят обратно.

По словам военнослужащего, на данном направлении работают две биатлонистки плюс один штатный снайпер ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры