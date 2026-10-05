«Священная война»: Почему Германия не меняет курс по Украине
Александр Рар в беседе с НСН призвал не ждать, что канцлер ФРГ поменяет риторику из-за отдельных голосов, выступающих против поддержки Украины.
В Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, а в риторике канцлера Фридриха Мерца в ближайшее время не стоит ждать перемен — даже на фоне нарастающих экономических и энергетических рисков, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки в Киев заявил, что не разделяет мнение большинства немцев по вопросу поддержки Украины. Его слова приводит агентство DPA. Он заявил, что знаком с результатами социологических исследований и настроениями граждан, однако менять из-за этого свою позицию не намерен. Тем временем политические оппоненты канцлера на фоне его курса в отношении Киева называют Мерца «канцлером Украины». Рар раскрыл, как меняется мнение граждан Германии об украинском конфликте.
«Я думаю, мнение граждан не меняется. На востоке Германии люди действительно хотят дипломатического решения конфликта — им все это надоело, и они требуют прекращения помощи Украине. А на западе Германии люди по‑прежнему считают, что у Киева есть шанс выиграть войну и нужно помогать. Там визит Мерца в Киев оценивают положительно. По оценкам общественного мнения, очень грубо говоря, в Германии люди разделились 50 на 50 в контексте поддержки Украины. Я думаю, что в других европейских странах больше людей выступают против поддержки Украины — даже в Польше. В Германии ситуация очень идеологизирована. Там очень воинствующая пресса. Не проходит и дня, чтобы украинская тема не была главной, а 90% главных СМИ стоят на поддержке Украины. Это как священная война для них», — рассказал он.
Таким образом политолог подчеркнул, что никаких изменений в риторике Мерца по Украине и России в ближайшее время не предвидится.
«Никаких изменений в риторике Мерца ждать не стоит. Он говорит, что если экономическое положение в Германии будет ухудшаться, может, зимой, то действительно Германия окажется в глубочайшем энергетическом кризисе. Он боится этой ситуации, потому что тогда придется менять риторику и идти на переговоры с Россией. Этого боятся и в Европейской комиссии. Дело в том, что тут теперь проблемы и с Америкой, так что как раньше надеяться, что она во всем поможет Европе, не приходится», — отметил он.
Напомним, что в субботу в центре Парижа прошли демонстрации против оказания военной и финансовой помощи Украине, а также за выход Франции из Евросоюза и НАТО. Рар поспешил заверить, что это связанно со внутренними проблемами страны.
«Во Франции были не демонстрации против помощи Украине — это внутренние проблемы. Во Франции молодежь указывает на социальную катастрофу, которая происходит у правительства. Да, звучат отдельные голоса против помощи Украине, но это маргинальные голоса. Да, за это ратует председатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. Это очень важно, что говорят отдельные политики, но общественное мнение формируют СМИ. Все дело в том, что российскую точку зрения не выслушивают, а только высмеивают и критикуют. И это cancel culture, это табу», — рассказал он.
Ранее Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление государств. Рар заявил НСН, что Франция может выступить против, так как у нее меньше всего финансов, и она будет одной из тех стран, кто сильнее всего пострадает от сокращения расходов на сельское хозяйство.
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