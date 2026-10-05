Таким образом политолог подчеркнул, что никаких изменений в риторике Мерца по Украине и России в ближайшее время не предвидится.

«Никаких изменений в риторике Мерца ждать не стоит. Он говорит, что если экономическое положение в Германии будет ухудшаться, может, зимой, то действительно Германия окажется в глубочайшем энергетическом кризисе. Он боится этой ситуации, потому что тогда придется менять риторику и идти на переговоры с Россией. Этого боятся и в Европейской комиссии. Дело в том, что тут теперь проблемы и с Америкой, так что как раньше надеяться, что она во всем поможет Европе, не приходится», — отметил он.

Напомним, что в субботу в центре Парижа прошли демонстрации против оказания военной и финансовой помощи Украине, а также за выход Франции из Евросоюза и НАТО. Рар поспешил заверить, что это связанно со внутренними проблемами страны.

«Во Франции были не демонстрации против помощи Украине — это внутренние проблемы. Во Франции молодежь указывает на социальную катастрофу, которая происходит у правительства. Да, звучат отдельные голоса против помощи Украине, но это маргинальные голоса. Да, за это ратует председатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. Это очень важно, что говорят отдельные политики, но общественное мнение формируют СМИ. Все дело в том, что российскую точку зрения не выслушивают, а только высмеивают и критикуют. И это cancel culture, это табу», — рассказал он.

Ранее Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление государств. Рар заявил НСН, что Франция может выступить против, так как у нее меньше всего финансов, и она будет одной из тех стран, кто сильнее всего пострадает от сокращения расходов на сельское хозяйство.

