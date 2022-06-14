Увеличилось количество пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Донецка
14 июня 202202:02
Количество пострадавших от обстрелов войсками Украины жителей Донецка выросло до 33 человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Киева за 13 июня составляет 37 человек, четверо из них погибли.
Напомним, роддом загорелся в Донецке после попадания в него снаряда. Обстрелы ведутся по всему Донецку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru