Увеличилось количество пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Донецка

Количество пострадавших от обстрелов войсками Украины жителей Донецка выросло до 33 человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украина ударила по Донецку «Ураганом»

Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Киева за 13 июня составляет 37 человек, четверо из них погибли.

Напомним, роддом загорелся в Донецке после попадания в него снаряда. Обстрелы ведутся по всему Донецку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелДонецк
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