Для тушения природного пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе привлекли вертолет, выполнены более 20 сбросов воды, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в канале в мессенджере «Макс». В конце августа на территории также фиксировали пожар. Куксин уточнил, что прежде пожары на этой территории были редким явлением.

«Заповедник "Утриш" – уникальная для России территория, средиземноморский ландшафт. Он отличается высокой пожарной опасностью и уникальностью растительного сообщества, там встречаются можжевельники, сухие дубравы, фисташки. Такой рельеф хорошо представлен в Греции, в Турции, но для России это большая редкость. Эта растительность легко загорается от любого источника огня. Потушить пожар сложно - крутые склоны, сухая растительность и очень мало пресной воды. До моря высоко и далеко. Поэтому огонь там разрушительно опасен, угрожает людям, рядом есть населенные пункты. В период до 2022 года пожары там случались в основном от небрежности туристов, отдыхающих на морском побережье. Прежде пожары были скорее редким явлением. Сейчас основная причина возгораний – падение беспилотников. К сожалению, за этот год уже много случаев подобных случаев», - объяснил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, главные сложности тушения огня – особенности рельефа и быстрое распространение огня.

«Пожар, с которым работают сейчас, либо следствие предыдущего возгорания, которое не удалось дотушить, либо падение нового беспилотника. Тушить это исключительно тяжело. Там работают вертолеты, иногда привлекают самолеты. Основные сложности проведения работ – крутой рельеф, очень быстрое продвижение огня. Также очень высоко носить воду, а после авиации все равно приходится тушить вручную ранцевыми огнетушителями и протягивать рукавные линии. Везение в данном случае в том, что соленость Черного моря ниже, чем у Средиземного. Соленая вода не очень полезна для растений, но пожар все-таки вреднее», - сказал Куксин.