Авиация бессильна: Что осложняет тушение пожара в заповеднике «Утриш»
Пожары на заповедной зоне в Анапе прежде случались редко, но подобные случаи участились из-за падения беспилотников, сказал НСН Григорий Куксин.
В результате пожара в заповеднике «Утриш» могут пострадать растения, а также средиземноморские черепахи, змеи и ящерицы, заявил в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Для тушения природного пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе привлекли вертолет, выполнены более 20 сбросов воды, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в канале в мессенджере «Макс». В конце августа на территории также фиксировали пожар. Куксин уточнил, что прежде пожары на этой территории были редким явлением.
«Заповедник "Утриш" – уникальная для России территория, средиземноморский ландшафт. Он отличается высокой пожарной опасностью и уникальностью растительного сообщества, там встречаются можжевельники, сухие дубравы, фисташки. Такой рельеф хорошо представлен в Греции, в Турции, но для России это большая редкость. Эта растительность легко загорается от любого источника огня. Потушить пожар сложно - крутые склоны, сухая растительность и очень мало пресной воды. До моря высоко и далеко. Поэтому огонь там разрушительно опасен, угрожает людям, рядом есть населенные пункты. В период до 2022 года пожары там случались в основном от небрежности туристов, отдыхающих на морском побережье. Прежде пожары были скорее редким явлением. Сейчас основная причина возгораний – падение беспилотников. К сожалению, за этот год уже много случаев подобных случаев», - объяснил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, главные сложности тушения огня – особенности рельефа и быстрое распространение огня.
«Пожар, с которым работают сейчас, либо следствие предыдущего возгорания, которое не удалось дотушить, либо падение нового беспилотника. Тушить это исключительно тяжело. Там работают вертолеты, иногда привлекают самолеты. Основные сложности проведения работ – крутой рельеф, очень быстрое продвижение огня. Также очень высоко носить воду, а после авиации все равно приходится тушить вручную ранцевыми огнетушителями и протягивать рукавные линии. Везение в данном случае в том, что соленость Черного моря ниже, чем у Средиземного. Соленая вода не очень полезна для растений, но пожар все-таки вреднее», - сказал Куксин.
По его словам, в результате пожара могут пострадать не только растения, но также змеи и черепахи.
«Там уникальное растительное сообщество. Старые можжевельники трудно восстанавливаются после пожаров. К счастью, сейчас горит участок, который уже страдал от огня. Тем не менее есть потери для растительного мира - можжевельники и фисташки хорошо горят. Также могут пострадать средиземноморские черепахи, черепахи Никольского, ящерицы, змеи и не только. В нынешних условиях пожары там неизбежны. Спутники помогают на этой территории. Задержка в несколько часов – наименьшее из зол. Авиация и авиапатрулирование там затруднено боевыми действиями, постоянной работой ПВО. Беспилотная авиация тоже практически не может быть использована. Из современных средств наблюдения остаются вышки видеонаблюдения, видеокамеры. Яна мой взгляд, одно из решений проблемы для "Утриша" сейчас - дополнительные видеокамеры, система видеонаблюдения с распознаванием мест пожара. Пока справляются благодаря наземному и морскому патрулированию», - отметил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил НСН, что на фоне развития туризма на особо охраняемых территориях власти и ученые должны разрабатывать допустимую нагрузку на заповедники, а нарушители режима должны получать штрафы.
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