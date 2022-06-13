В Донецке загорелся роддом после попадания снаряда
13 июня 202220:58
Роддом загорелся в Донецке после попадания в него снаряда. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что обстрелы ведутся по всему Донецку, мирные жители прячутся в подземных переходах города.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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13 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru