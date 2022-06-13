В Донецке загорелся роддом после попадания снаряда

Роддом загорелся в Донецке после попадания в него снаряда. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: взрыв прогремел в Донецке в районе администрации главы ДНР

По данным агентства, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что обстрелы ведутся по всему Донецку, мирные жители прячутся в подземных переходах города.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоддомДонецк
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