В Донецке загорелся роддом после попадания снаряда

По данным агентства, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.



Отмечается, что обстрелы ведутся по всему Донецку, мирные жители прячутся в подземных переходах города.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.