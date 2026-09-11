Лукашенко заявил, что его младший сын служит в армии

По его словам, о том, что Николай Лукашенко был призван «никто и не знал даже».

«Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», - рассказал журналистам белорусский лидер.

Он также добавил, что в свободное время Николай продолжает изучать биотехнологии, то есть тому профилю, по которому получал образование в вузе.

Ранее слао известно, что Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

