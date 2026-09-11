Народная артистка России Татьяна Догилева заявила, что сегодня в российском кинематографе актеры старшего поколения остаются востребованными и для них продолжают писать роли. В интервью ТАСС она объяснила, что такие артисты активно работают и хорошо снимаются, при этом заметна разница между представителями разных поколений в отношении к сценической речи: взрослые артисты говорят значительно более разборчиво. Маловичко подтвердил, работать со старшим поколением артистов действительно проще.

«Актеры старшего поколения — это прежде всего школа, и там куда меньше капризов, звездных болезней. Это настоящие профессионалы, и они понимают, что они делают на площадке, они понимают, что происходит, это сразу чувствуется. И если они так долго остаются в профессии, это как раз признак некоторой их гибкости и понимания, зачем они здесь», — поделился мнением сценарист.

Маловичко добавил, что помимо классических типажей взрослым актерам предлагают и нестандартные роли.

«Есть классические типажи — это ворчливый, веселый дедушка, хлебосольная бабушка. Но сейчас также приветствуется выход за рамки амплуа и несколько неожиданная перетасовка типажей. В частности, мы сейчас делаем один проект с уважаемой актрисой старшей школы, имя пока не могу назвать. И она там играет очень интересный психологический типаж — это токсичная и в то же время любящая мать. Довольно ярко написана роль, и актрисе она тоже нравится», — рассказал он.