Сценарист назвал преимущества работы с актерами «старой гвардии»
Артисты старшего поколения готовы не только к классическим типажам, но и актерским вызовам, заявил НСН сценарист Олег Маловичко.
Востребованность актеров старшего поколения объясняется отсутствием у них звездной болезни, высоким профессионализмом и гибкостью, рассказал НСН сценарист Олег Маловичко.
Народная артистка России Татьяна Догилева заявила, что сегодня в российском кинематографе актеры старшего поколения остаются востребованными и для них продолжают писать роли. В интервью ТАСС она объяснила, что такие артисты активно работают и хорошо снимаются, при этом заметна разница между представителями разных поколений в отношении к сценической речи: взрослые артисты говорят значительно более разборчиво. Маловичко подтвердил, работать со старшим поколением артистов действительно проще.
«Актеры старшего поколения — это прежде всего школа, и там куда меньше капризов, звездных болезней. Это настоящие профессионалы, и они понимают, что они делают на площадке, они понимают, что происходит, это сразу чувствуется. И если они так долго остаются в профессии, это как раз признак некоторой их гибкости и понимания, зачем они здесь», — поделился мнением сценарист.
Маловичко добавил, что помимо классических типажей взрослым актерам предлагают и нестандартные роли.
«Есть классические типажи — это ворчливый, веселый дедушка, хлебосольная бабушка. Но сейчас также приветствуется выход за рамки амплуа и несколько неожиданная перетасовка типажей. В частности, мы сейчас делаем один проект с уважаемой актрисой старшей школы, имя пока не могу назвать. И она там играет очень интересный психологический типаж — это токсичная и в то же время любящая мать. Довольно ярко написана роль, и актрисе она тоже нравится», — рассказал он.
Он также отметил, что проблема неразборчивой речи молодых актеров преувеличена.
«Безусловно, есть разница, но не в сценической речи, а в дикции, наверное. Но все равно и кинематограф, и сцена движутся в сторону реальной жизни. И отсюда вербатим, отсюда если не бормотание, то попытка говорить так, как люди говорят в реальной жизни, а они нечетко все артикулируют. Если говорить не просто о старшем, а об ушедшем поколении, то обратите внимание, что в кино 50-х или даже 30-х годов актеры, как правило, очень четко строили предложения, очень четко артикулировали, даже излишне четко. А мы сейчас движемся в сторону более естественной речи», — объяснил Маловичко.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН призвал сделать театральное образование не высшим, а средним, а также снизить возраст поступления в такие учебные заведения до 14 лет.
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