Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

Медведев отметил, что ни одна другая страна не станет воевать за Литву, поскольку реализация обязательств НАТО приведет к глобальной планетарной катастрофе. Политик констатировал, что западные партнеры прекрасно осознают эти риски, поэтому прибалтийское государство останется один на один с последствиями своих решений.

«Они, дурачки, не понимают, что если, не дай Бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, - за них никто не вступится», – подчеркнул Медведев.

В беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что намерения Вильнюса снять запрет на размещение ядерного оружия вынуждают Россию к симметричному ответу.

