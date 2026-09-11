Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с РФ. Соответствующее предупреждение политик озвучил, комментируя намерение прибалтийской республики снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия, передает ТАСС.
По словам Медведева, обсуждение изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в случае эскалации конфликта известная 5-я статья Североатлантического договора о коллективной обороне не сработает.
Медведев отметил, что ни одна другая страна не станет воевать за Литву, поскольку реализация обязательств НАТО приведет к глобальной планетарной катастрофе. Политик констатировал, что западные партнеры прекрасно осознают эти риски, поэтому прибалтийское государство останется один на один с последствиями своих решений.
«Они, дурачки, не понимают, что если, не дай Бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, - за них никто не вступится», – подчеркнул Медведев.
В беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что намерения Вильнюса снять запрет на размещение ядерного оружия вынуждают Россию к симметричному ответу.
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