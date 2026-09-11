Свыше 45 тыс. россиянок забеременели в 2023–2025 годах в результате процедуры ЭКО, сделанной в государственных клиниках. Лидеры в этой области — Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область и Краснодарский край. Таковы официальные данные, опубликованные Минздравом РФ. Милютина обозначила, что входит в базовый пакет ЭКО по ОМС, а за что по-прежнему приходится платить самостоятельно.

«Россия — страна с наиболее доступной программой ЭКО в мире, потому что у нас не ограничено количество попыток для женщин, нет возрастных ограничений. Сейчас почти во всех регионах нашей страны практически нет очередей на проведение этой процедуры. Учитывая то, что это государственные деньги, программа проводится по строгому регламенту. В базовую программу ЭКО по ОМС входят все необходимые этапы, все необходимые вещи покрываются системой ОМС. Сейчас даже замораживание эмбрионов входит в систему ОМС. В эту систему не входит только хранение, потому что оно может быть очень длительным. Да, конечно, в программе ЭКО предусмотрено большое количество анализов. Большинство из них можно сдать по ОМС, но частично приходится сдавать за деньги. Но опять же за последний год произошли подвижки и даже генетические анализы вошли в систему ОМС. Сейчас все этапы получения процедуры проходят достаточно быстро», — сказала собеседница НСН.