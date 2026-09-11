Репродуктолог раскрыла, как работает программа ЭКО по ОМС
Мария Милютина сказала НСН, что с каждым годом растёт возраст пациенток, обращающихся за ЭКО.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сказала НСН, что Россия выделяется на мировом фоне отсутствием ограничений на количество попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и возраст пациенток, а за последний год охват программы заметно расширился — в неё вошли криоконсервация эмбрионов и часть генетических анализов.
Свыше 45 тыс. россиянок забеременели в 2023–2025 годах в результате процедуры ЭКО, сделанной в государственных клиниках. Лидеры в этой области — Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область и Краснодарский край. Таковы официальные данные, опубликованные Минздравом РФ. Милютина обозначила, что входит в базовый пакет ЭКО по ОМС, а за что по-прежнему приходится платить самостоятельно.
«Россия — страна с наиболее доступной программой ЭКО в мире, потому что у нас не ограничено количество попыток для женщин, нет возрастных ограничений. Сейчас почти во всех регионах нашей страны практически нет очередей на проведение этой процедуры. Учитывая то, что это государственные деньги, программа проводится по строгому регламенту. В базовую программу ЭКО по ОМС входят все необходимые этапы, все необходимые вещи покрываются системой ОМС. Сейчас даже замораживание эмбрионов входит в систему ОМС. В эту систему не входит только хранение, потому что оно может быть очень длительным. Да, конечно, в программе ЭКО предусмотрено большое количество анализов. Большинство из них можно сдать по ОМС, но частично приходится сдавать за деньги. Но опять же за последний год произошли подвижки и даже генетические анализы вошли в систему ОМС. Сейчас все этапы получения процедуры проходят достаточно быстро», — сказала собеседница НСН.
Говоря о возрастных тенденциях среди пациенток, Милютина отметила неуклонный рост среднего возраста обращения к репродуктологу.
«Контингент с каждым годом становится всё старше и старше. Возраст рождения первого ребёнка уже приближается к 30 годам. У нас, конечно, больше половины наших пациенток старше 35 лет. Большинство старше 40 лет. С 35 лет шансы на удачное ЭКО начинают снижаться. Достаточно резкое снижение идёт после 38 лет. С 40 лет каждый последующий год шансы в два раза меньше, чем в предыдущем. С 45 лет уже затруднительно использовать собственные яйцеклетки», — добавила специалист.
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