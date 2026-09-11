Суд приостановил работу ресторана рэпера Басты на Сретенке

Судебная инстанция признала ООО «МОЩНОСТЬ», владеющую заведением, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по статье 6.6 КоАП РФ. В ходе внеплановой выездной проверки были выявлены нарушения законодательства в области санитарных норм.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания, расположенного на улице Сретенка, на срок 90 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, уточнили в судебной инстанции.

Баста в беседе с НСН ранее сообщил, что приглашает американского рэпера Канье Уэста в путешествие по России, после чего у него «так улетит кукушка, что никто не поймает».

