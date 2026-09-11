Медведев в третий раз опроверг планы о новой мобилизации в России

Зампред Совбеза РФ охарактеризовал сообщения о якобы неизбежной мобилизации как откровенную ложь и провокацию. Он подчеркнул, что подобные фейки распространяются исключительно с целью дестабилизации обстановки в обществе, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу.

Медведев также отметил необходимость доведения специальной военной операции до победного завершения. Он заявил о важности поставить окончательную точку в конфликте, чтобы впоследствии никто не пытался пересматривать достигнутые результаты.

О том, что у властей нет планов провести новую мобилизацию, Медведев заявил уже в третий раз за последнее время. Так 10 сентября он назвал сообщения о мобилизации в России частью информационной атаки Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

