Медведев в третий раз опроверг планы о новой мобилизации в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев очередной раз опроверг информацию о возможной мобилизации в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, у государства отсутствует всякая необходимость в призыве резервистов, поскольку темпы поступления граждан на контрактную службу превышают плановые показатели, установленные на начало сентября текущего года. Соответствующее заявление Медведев сделал в видеоролике, опубликованном в его соцсетях.

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Зампред Совбеза РФ охарактеризовал сообщения о якобы неизбежной мобилизации как откровенную ложь и провокацию. Он подчеркнул, что подобные фейки распространяются исключительно с целью дестабилизации обстановки в обществе, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу.

Медведев также отметил необходимость доведения специальной военной операции до победного завершения. Он заявил о важности поставить окончательную точку в конфликте, чтобы впоследствии никто не пытался пересматривать достигнутые результаты.

О том, что у властей нет планов провести новую мобилизацию, Медведев заявил уже в третий раз за последнее время. Так 10 сентября он назвал сообщения о мобилизации в России частью информационной атаки Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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