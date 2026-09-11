Россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке

Она уточнила, что речь идёт о динамике инфляции, состоянии экономики, курсе рубля и сохраняющейся неопределённости внешней среды. В целом, инфляционная ситуация сложилась неоднозначная.

«До конца года сохраняются разнонаправленные факторы — индексация тарифов, динамика курса рубля и ситуация на топливном рынке», - сказала Фурзикова.

Эксперт добавила, что всё указанное «ограничивает возможности для более быстрого снижения ставки».

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что до конца текущего года Центробанк не будет снижать ключевую ставку ниже 14%.

