Россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке

Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% связано с совокупностью факторов. Об этом «Ленте.ру» заявила финансовый директор Альфа-Денег Екатерина Фурзикова.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Она уточнила, что речь идёт о динамике инфляции, состоянии экономики, курсе рубля и сохраняющейся неопределённости внешней среды. В целом, инфляционная ситуация сложилась неоднозначная.

«До конца года сохраняются разнонаправленные факторы — индексация тарифов, динамика курса рубля и ситуация на топливном рынке», - сказала Фурзикова.

Эксперт добавила, что всё указанное «ограничивает возможности для более быстрого снижения ставки».

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что до конца текущего года Центробанк не будет снижать ключевую ставку ниже 14%.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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