Генерал Попов рассказал о тактике уничтожения аэродромов ВСУ

Генерал-майор пояснил, что атаки на объекты в Староконстантинове и других городах носят регулярный характер для дезорганизации противника. Полное уничтожение инфраструктуры требует колоссальных затрат, поэтому главная задача заключается во временном параличе работы аэродромов и укрытий для авиации.

По словам эксперта, восстановление поврежденной бетонной полосы толщиной до 50 сантиметров занимает от трех до пяти суток в зависимости от сезона. К этому периоду добавляются трудоемкие работы по прокладке коммуникаций и разбору завалов железобетонных ангаров для эвакуации уцелевших самолетов.

Вооруженные силы Украины ранее потеряли очередной истребитель F-16 во время выполнения боевого задания на одном из участков фронта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

