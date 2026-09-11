Генерал Попов рассказал о тактике уничтожения аэродромов ВСУ

Российская армия систематически наносит удары по украинским аэродромам, выводя из строя взлетные полосы и уничтожая боевые самолеты ВСУ. Подробности тактики поражения авиабаз aif.ru раскрыл заслуженный военный летчик Владимир Попов.

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Генерал-майор пояснил, что атаки на объекты в Староконстантинове и других городах носят регулярный характер для дезорганизации противника. Полное уничтожение инфраструктуры требует колоссальных затрат, поэтому главная задача заключается во временном параличе работы аэродромов и укрытий для авиации.

По словам эксперта, восстановление поврежденной бетонной полосы толщиной до 50 сантиметров занимает от трех до пяти суток в зависимости от сезона. К этому периоду добавляются трудоемкие работы по прокладке коммуникаций и разбору завалов железобетонных ангаров для эвакуации уцелевших самолетов.

Вооруженные силы Украины ранее потеряли очередной истребитель F-16 во время выполнения боевого задания на одном из участков фронта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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