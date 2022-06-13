Украина ударила по Донецку «Ураганом»

Украинские военные совершили новый обстрел Донецка. По городу нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня «Ураган», информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Украинские войска в 18.31 обстреляли Донецк, выпустив 8 ракет из "Урагана" и 5 снарядов калибром 155 мм», - приводит текст официального сообщения РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУРакетный УдарДонецк
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