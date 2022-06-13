Украина ударила по Донецку «Ураганом»
Украинские военные совершили новый обстрел Донецка. По городу нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня «Ураган», информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Украинские войска в 18.31 обстреляли Донецк, выпустив 8 ракет из "Урагана" и 5 снарядов калибром 155 мм», - приводит текст официального сообщения РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- В Ботсаду МГУ откроется выставка японской живописи
- Украина ударила по Донецку «Ураганом»
- ВСУ нанесли по Донецку 80 ракетных ударов из «Градов»
- Польша просит союзников восполнить запасы вооружения после помощи Украине
- Украина начала подготовку к «Евровидению-2023»
- Киев ввел запрет на экспорт угля, мазута и газа
- СК РФ установит обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка
- Правительство Грузии станет акционером «Боржоми»
- Спасенного питбуля с «Азовстали» подарили Кадырову
- Биржа Binance объявила о временной приостановке вывода биткойна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru