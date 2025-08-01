В ДТП в Пензенской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате аварии на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, 1 августа в 05.00 на 571-м км автодороги произошло ДТП с автомобилями Datsun on-DO и Chevrolet Epica.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибло, 1 человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее в Дагестане столкнулись «Лада Веста» и «Лада Приора», последняя врезалась в еще одно авто, которое от удара рухнуло в реку Аварское Койсу. Пострадали три человека, пишет «Свободная пресса».
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