В ДТП в Пензенской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате аварии на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, 1 августа в 05.00 на 571-м км автодороги произошло ДТП с автомобилями Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибло, 1 человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее в Дагестане столкнулись «Лада Веста» и «Лада Приора», последняя врезалась в еще одно авто, которое от удара рухнуло в реку Аварское Койсу. Пострадали три человека, пишет «Свободная пресса».

