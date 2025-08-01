Самозапрет на кредиты установили 12,49 млн россиян
Самозапрет на кредиты установлен уже у более чем 12 млн россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Сегодня самозапрет действует для 12,49 млн граждан.
«За пять месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 13,76 миллиона заявлений и 730 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 5,3% ранее установленных ограничений на получение кредита», - отметили в ОКБ.
Большинство граждан выбрали формат полного запрета на кредиты (12,51 млн заявок), также многие россияне хотят установить запрет онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (587,57 тысячи заявок) или полный запрет выдач в МФО (219,68 тысячи). Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.
Возможность установить самозапрет на кредиты доступна в России с 1 марта 2025 года. Мера призвана уберечь граждан от действий мошенников, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru