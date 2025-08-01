Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Архангельской области

Грузовой автомобиль и пассажирский поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 августа. Водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом №372, который следовал из Архангельска в Котлас.

«Машинист применил торможение, однако столкновения избежать не удалось. Задержка поезда составила 18 минут», - отметили в прокуратуре.

Данных о пострадавших нет. Котласская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Волгоградской области приостановили движение поездов на участке Котельниково — Канальная из-за падения обломков БПЛА на инфраструктуру, напоминает RT.

