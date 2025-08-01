«Появление белых и других видов акул, которые преимущественно обитают в тропических зонах океана, в наших водах уже стало обычным явлением. На это влияет глобальное изменение климата, эти рыбы все чаще и чаще проникают в более северные широты. В этом нет ничего удивительного, уже укладывается в норму. Глобальные изменения климата не происходят так быстро, трудно сказать, будут ли акулы здесь в следующем году. Но такой тренд есть, он устойчивый. Это касается не только акул и рыб, но и всех животных», - объяснил он.

При этом в Черное море такие акулы не заплывут из-за пресной воды, уверен специалист.

«Вероятность того, что они заплывут в Черное море, очень низкая. Их численность в Средиземном море очень небольшая, проникновение в Черное море усложнено. Черное море в два раза преснее относительно Мирового океана в целом. Поэтому акулы таких мест избегают», - добавил собеседник НСН.

При встрече с акулой в воде важно попытаться уплыть от хищника, но сохранять спокойствие, не делать резких и быстрых движений, а при необходимости попытаться дать отпор, рассказал в беседе с НСН заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

