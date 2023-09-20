Песков напророчил новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом
Количество торговых конфликтов между Украиной и странами Евросоюза будет лишь возрастать, польско-украинская торговая война из-за экспорта зерна не станет последней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
По словам представителя Кремля, поведение киевских властей будет все меньше устраивать европейские страны, «даже такие оголтелые, как Польша и как прибалтийские государства».
Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru