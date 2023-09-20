Песков напророчил новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом

По словам представителя Кремля, поведение киевских властей будет все меньше устраивать европейские страны, «даже такие оголтелые, как Польша и как прибалтийские государства».

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

