«Пропадет интерес»: Генерал Липовой отверг еще шесть-семь лет боев на Украине
Запад не будет финансировать на долгосрочной основе проект, который не приносит результатов, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Боевые действия на Украине не будут затянуты на шесть-семь лет, Киев уже исчерпал кредит доверия и поставок вооружений Запада, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН.
Накануне Bloomberg со ссылкой на чиновника одной из европейских стран «Большой семерки» сообщил, что конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет. Отмечается, что поддерживающим Киев странам нужно спланировать его финансовую поддержку на такой долгий срок. Сергей Липовой считает, что заявление чиновника слишком оптимистично.
«Такое заявление не имеет никакой материальной основы. Евросоюз и заокеанские хозяева Киева уже дали однозначный намек для [президента Украины] Зеленского о том, что кредит доверия исчерпан. Кредит поставок вооружения и боеприпасов тоже близок к нулю. Если Киев не покажет результатов, то у них пропадет интерес дальше поддерживать киевский режим. На шесть-семь лет никто не собирается держать такой долгосрочный проект, который не приносит результатов. Никто не собирается на долгосрочной основе заниматься поддержкой военных действий, которые могут принести огромные проблемы для Европы», - сказал Липовой.
Он отметил, что недовольство боевыми действиями среди жителей Украины растет. По словам генерала, терпение украинцев будет подходить к концу на фоне растущих потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«На сегодняшний день простые украинцы понимают, во что их ввязал Зеленский, недовольство растет. Терпение будет быстро подходить к концу с растущими потерями украинских солдат. Чем больше будет этого убоя, тем быстрее терпение лопнет и народ выйдет на улицы для того, чтобы выразить в открытую свое недовольство», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
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