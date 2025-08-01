В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

Коренной зуб молодого шерстистого мамонта обнаружили в Почаинском овраге в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Археологи нашли зуб на склоне оврага на глубине около двух метров от современной поверхности.

«Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период климат резко потеплел, изменилась растительность», - написал Никитин в Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что ранее в регионе находили останки мамонтов, в 1930-е годы у Нижегородского кремля обнаружили остатки черепа животного с двумя верхними зубами.

Ранее в Белозерском округе Курганской области археологи нашли череп древнего дикого быка, пишет RT.

