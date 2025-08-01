СМИ: Трамп запретит выдачу виз гражданам Бразилии во время ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп может запретить выдачу виз для граждан Бразилии, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает CNN Brasil.
По данным СМИ, возможный запрет может быть связан с желанием усилить давление на общественность в Бразилии против действующего правительства государства.
Бразильская Конфедерация футбола (CBF) осведомлена о планируемых мерах и обещает защищать интересы болельщиков. Тем не менее, объединение пока не планирует делать официальных заявлений.
Мировое футбольное первенство 2026 года пройдет 11 июня-19 июля в США, Канаде и Мексике, напоминает RT.
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