СМИ: Трамп запретит выдачу виз гражданам Бразилии во время ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп может запретить выдачу виз для граждан Бразилии, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает CNN Brasil.

По данным СМИ, возможный запрет может быть связан с желанием усилить давление на общественность в Бразилии против действующего правительства государства.

Бразильская Конфедерация футбола (CBF) осведомлена о планируемых мерах и обещает защищать интересы болельщиков. Тем не менее, объединение пока не планирует делать официальных заявлений.

Мировое футбольное первенство 2026 года пройдет 11 июня-19 июля в США, Канаде и Мексике, напоминает RT.

