Германия договорилась с США о поставке Украине двух систем Patriot
Германия договорилась с США о получении новых систем ПВО Patriot, благодаря чему Берлин сможет передать Украине два старых комплекса. Об этом говорится в сообщении министерства обороны ФРГ.
Как напомнил глава ведомства Борис Писториус, Берлин ранее заявлял о готовности предоставить Киеву компоненты системы Patriot при условии скорейшей поставки новых комплексов американским производителем.
«Это обязательство с американской стороны выполнено... Германия может сначала оказать Украине поддержку пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot», - заявил министр.
ФРГ направит пусковые установки Украине в ближайшие дни, а в течение следующих двух-трех месяцев предоставит дополнительные компоненты системы.
Ранее СМИ сообщили, что Берлин передал Киеву три системы Patriot, пишет RT.
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