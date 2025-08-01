Германия договорилась с США о поставке Украине двух систем Patriot

Германия договорилась с США о получении новых систем ПВО Patriot, благодаря чему Берлин сможет передать Украине два старых комплекса. Об этом говорится в сообщении министерства обороны ФРГ.

Как напомнил глава ведомства Борис Писториус, Берлин ранее заявлял о готовности предоставить Киеву компоненты системы Patriot при условии скорейшей поставки новых комплексов американским производителем.

«Это обязательство с американской стороны выполнено... Германия может сначала оказать Украине поддержку пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot», - заявил министр.

ФРГ направит пусковые установки Украине в ближайшие дни, а в течение следующих двух-трех месяцев предоставит дополнительные компоненты системы.

Ранее СМИ сообщили, что Берлин передал Киеву три системы Patriot, пишет RT.

