Жителя Севастополя задержали по подозрению в госизмене

Жителя Севастополя, передавшего разведке Украины сведения об объектах ПВО в городе, задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - гражданин России 1978 года рождения. Мужчина связался с представителем украинских сил специальных операций через Telegram-канал, использовавшийся Киевом для сбора разведданных. По заданию куратора гражданин провел фото- и видеосъемку работы объектов ПВО в Севастополе и передал через мессенджер информацию о заступлении сил на боевое дежурство и координаты их мест расположения.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Мужчина дал признательные показания и был арестован.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе 48-летнего предпринимателя, подозреваемого в публичных призывах к авиаударам по Крымскому мосту, пишет «Свободная пресса».

