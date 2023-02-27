«Успеть до распутицы?»: Стрелков назвал сроки главного сражения на Украине

Российская армия не будет проводить до распутицы решительное наступление в рамках спецоперации на Украине, при этом весной грядет большое сражение, предположил в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия будет отодвигать угрозы от своих границ в зависимости от поставок Западом вооружений Украине.