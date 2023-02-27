«Успеть до распутицы?»: Стрелков назвал сроки главного сражения на Украине
Украина весной может попытаться прорваться через Запорожье к Крыму, при этом только в апреле-мае будет ясно, кто пойдет в наступление первым, сказал в эфире НСН Игорь Стрелков.
Российская армия не будет проводить до распутицы решительное наступление в рамках спецоперации на Украине, при этом весной грядет большое сражение, предположил в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия будет отодвигать угрозы от своих границ в зависимости от поставок Западом вооружений Украине.
«То сражение за инициативу, которое должно было состояться зимой, переносится на весну, конец апреля - май. Тогда мы поймем, кто будет наступать первым. Я думаю, что российская армия, по всей видимости, наступать до распутицы не будет, глубокие операции осуществляться уже не будут. Время для наступления упущено», - сказал Стрелков.
При этом он высказал мнение, что весной Киев попытается атаковать на запорожском направлении для последующего прорыва к Крыму.
«Киев открыто анонсирует весеннее контрнаступление. После периода распутицы и того, как они обучат и введут в строй новые соединения, вооруженные западной техникой, они, видимо, будут наносить удар на одном из направлений, предположительно на запорожском, поскольку оно дает им выгодные условия для прорыва к Крыму», - разъяснил экс-министр обороны ДНР.
Стрелков посетовал, что сейчас российская армия на Донбассе «пытаtтся пробить лбом оборону противника в самом укрепленном месте», и указал на необходимость ударов по транспортным узлам.
«С нашей стороны уже год не наносятся удары по транспортной инфраструктуре Украины. Боевые действия с применением западной техники – это результат того, что эта техника беспрепятственно поступает на Украину по железнодорожной и дорожной сети, беспрепятственно поступает вооружение через Одессу по так называемому "зерновому коридору". Честно говоря, я не знаю, как победить в ситуации, когда по важнейшим коммуникационным центрам противника не наносятся удары», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин заявил 22 февраля в ходе послания Федеральному собранию , что, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше «мы будем вынуждены отодвигать угрозу» от российских границ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- «18 тысяч человек»: Онищенко рассказал о борьбе с инфекциями в рамках паломничества
- СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске
- Лавров: Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России
- В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины
- СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном
- Пекин ответил на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином
- Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатье
- В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
- В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»
- СМИ: Связи России и Китая в космосе ухудшились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru