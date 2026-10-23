СМИ: Правительство обсуждает досрочное завершение программы IT-ипотеки
Российские власти обсуждают досрочное завершение программы IT-ипотеки. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
В частности, два собеседника агентства рассказали, что речь идёт о завершении программы уже в текущем году. Другие источники указали, что сроки только обсуждаются и окончательное решение ещё не принято.
Отмечается, что, по словам представителя Минцифры, финансирование IT-ипотеки прорабатывается «в условиях ограниченности бюджетных средств».
«Обязательства перед участниками, уже получившими кредиты, будут исполнены: действующие ставки сохранятся на весь срок договора», — добавил источник.
Ранее Минстрой и Центробанк разработали законопроект, согласно которому граждане России при покупке жилья смогут переходить от рассрочки к ипотеке без учета задолженности перед застройщиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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