СМИ: Правительство обсуждает досрочное завершение программы IT-ипотеки

В частности, два собеседника агентства рассказали, что речь идёт о завершении программы уже в текущем году. Другие источники указали, что сроки только обсуждаются и окончательное решение ещё не принято.

Отмечается, что, по словам представителя Минцифры, финансирование IT-ипотеки прорабатывается «в условиях ограниченности бюджетных средств».

«Обязательства перед участниками, уже получившими кредиты, будут исполнены: действующие ставки сохранятся на весь срок договора», — добавил источник.

Ранее Минстрой и Центробанк разработали законопроект, согласно которому граждане России при покупке жилья смогут переходить от рассрочки к ипотеке без учета задолженности перед застройщиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».